Casa contemporânea esbanja estilo

No fundos da residência foi construída uma segunda varanda. A piscina que vemos na imagem foi construída entre as duas varandas unindo os espaços de maneira inusitada. Pensando em todos os membros da família, a piscina foi projetada com uma parte rasa para as crianças se divertirem com segurança. Um banco de concreto também foi construído dentro da piscina, mais precisamente em sua extremidade frontal, permitindo uma vista para o mar. Assim, se pode apreciar a paisagem mais confortavelmente.