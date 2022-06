Como decorar com quadros

Se a expressão menos é mais é repetida até a exaustão, é porque existe verdade nela. Muitas vezes, quebramos a cabeça para pensar em algo que combinará com o restante dos elementos de um espaço, sem nos dar-mos conta de que, quase sempre, o básico acaba se tornando o essencial. Na hora de decorar as paredes de sua casa, você pode pensar em inovar, pesquisando elementos com design exótico, iluminação especial, objetos originais, papéis de parede, etc. Mas se você não está conseguindo ficar satisfeito com o resultado, que tal optar por algo que já vem sendo utilizado há muitos séculos por moradores de todo o mundo? Sim, estamos falando apenas de quadros de parede.

Seja com fotos de sua família, pinturas artísticas, pôsteres de cinema ou ilustrações divertidas, talvez essa seja a solução que você estava buscando para decorar as paredes de sua casa. Para adquirir os elementos certos, confira algumas lojas especializadas, bem como lojas vintage, antiquários, galerias; ou mesmo revisite as fotos do seu passado e amplie elas, adicionando uma moldura e deixando-as prontas para irem direto para os seus novos murais.

Aqui no homify, você pode encontrar uma variedade enorme de opções e inspirações em nossas páginas de espaços e produtos. Mas para facilitar a sua vida, selecionamos alguns exemplos para ilustrar o que estamos querendo te dizer! Todos eles foram criados por profissionais brasileiros, que podem te ajudar a chegar no resultado que você tanto queria para a sua casa. Confira a seguir e, mais uma vez, inspire-se!