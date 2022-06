Como decorar com tapetes

Quando circulamos por algum espaço, nem sempre notamos o que está sob nossos pés. Mas a importância de uma base sólida e que esteja em harmonia com o restante dos elementos verticais é extrema e deve ser um dos itens a serem pensados na hora de reformar ou projetar um novo espaço.

Muitas vezes, optamos por estruturar nossas casas com um pavimento de estilo básico, para assim podermos brincar com cores, texturas e formas através de outro elementos super interessante dentro do universo da decoração: os tapetes! Seja qual for o estilo de decoração que você optar por trazer para a sua casa, um tapete de qualidade e bem escolhido sempre vai dar um toque extra. Os modelos disponíveis no mercado variam muito, podendo ser listrados, coloridos, de cores sólidas, geométricos, floreados, com ângulos excêntricos, etc.

O importante é fazer uma boa escolha e saber inseri-lo no espaço de maneira correta. Para isso, você pode contar com milhares de profissionais brasileiros que são super competentes e que estão prontos para te ajudar a deixar a sua casa ainda mais incrível e original! Nós do homify, queremos te conectar com esses grandes arquitetos e designers, e por isso mesmo, mostramos diariamente parte de seus portflios, imagens que são selecionadas à dedo para garantir que você se inspire da melhor maneira possível! Confira à seguir a seleção de tapetes que fizemos através de nossas páginas!