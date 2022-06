7 maneiras de ter uma casa moderna

Muitos filósofos e pensadores contemporâneos já consideram a nossa época como sendo pós-moderna, já que rompemos com diversos padrões estruturais criados durante a modernidade. A pós-modernidade caracteriza-se por uma quebra de utopias, padrões e ideias fixadas durante os tempos passados e que, ao contrário do que aconteceu, prometiam levar a humanidade para momentos de paz e evolução avançados. Como, na verdade, fomos parar no centro de uma era caótica, caem todas as teorias que antes eram tidas como verdade absoluta. Sendo assim, nossa sociedade pós-moderna, ou líquida, exala relações que estão longe de ser sólidas, bem como efemeridade e hedonismo. No universo da decoração e da arquitetura, ainda não temos um rótulo específico para o estilo pós-moderno, mas podemos dizer que o estilo moderno de decoração cumpre sua função dentro do sistema, por adequar em suas composições a mobilidade, a descartabilidade, a mistura contraditória de elementos opostos, o contraste entre cores antes não utilizadas, etc. Para o Livro de Ideias de hoje, resolvemos selecionar alguns exemplos de composições modernas, todas criadas por arquitetos e designers brasileiros, justamente para te inspirar a trazer mais desses toques inteligentes para dentro de sua casa. Confira à seguir e deixe a inovação tomar conta de sua casa!