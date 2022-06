7 banheiros modernos para te inspirar

Ao utilizar o banheiro diariamente, estamos tendo nosso momento máximo de intimidade. O banheiro talvez seja o único cômodo de qualquer casa que optamos por utilizar apenas quando sozinhos. Sendo assim, é um espaço muito pessoal e deve ganhar atenção especial na hora de escolhermos a decoração dele. Foi-se o tempo em que banheiros possuíam ares de hospitais, com azulejos padronizados e que deixavam o espaço mais assustador do que agradável. Hoje em dia, existe uma grande variedade de revestimentos para o piso e as paredes, bem como móveis com design inovador, cores excêntricas, aparatos tecnológicos, banheiras incríveis e iluminação especial. O seu banheiro pode ganhar ares super modernos quando decorado através de uma mistura inteligente desses itens acima citados. Se você está pensando em reformar o seu banheiro, ou chegou a hora de escolher a decoração para o banheiro de sua casa nova, não deixe de checar nossas dicas abaixo, todas baseadas em referências incríveis de grandes profissionais brasileiros. Sim, o banheiro de sua casa pode ser uma das peças mais incríveis de todas!