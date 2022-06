Cortinas clássicas para a sua casa

Nossas manhãs de sono não seriam as mesmas se não fossem as cortinas para tapar o sol matinal. Nossa privacidade também talvez seria mínima, bem como nossa sala de estar perderia um toque final importante em sua estrutura. Tenha você decidido instalá-las em sua casa ou não, hoje estamos aqui para falar delas. E para aqueles que pensam que elas saíram de moda, muito se enganam: as cortinas continuam presentes em muitas casas, tanto daquelas que possuem uma estrutura mais clássica, como construções modernas e extremamente inovadoras.

Como o mercado de tecidos continua a se expandir, também se amplia a variedade de opções disponíveis no mercado: hoje em dia podemos encontrar cortinas coloridas, floreadas, geométricas, lisas, rendadas, etc. Com a quantidade imensa de modelos e cores, fica difícil de escolher, não é? Pois se você está muito na dúvida, talvez uma das melhores opções seja a de optar por modelos mais básicos e clássicos, que sempre funcionam.

Se menos é mesmo mais, então toques minimalistas também são uma ótima escolha na hora de enfeitar as janelas e ajudar a bloquear a luz solar durante o dia. Neste novo Livro de Ideias, confira alguns espaços decorados por profissionais brasileiros e que optaram por utilizar cortinas clássicas e básicas!