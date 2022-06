Rústica e Moderna: Essa Casa De Praia Com Churrasqueira Tem Decoração Encantadora

Para quem sonha com esse tipo de cozinha, preste bem atenção nessa decoração – os tons quentes e o gabinete com textura de madeira cria a atmosfera perfeita para almoços e jantares entre amigos. A grande samambaia pendurada no teto junto com os demais objetos decorativos como placas, lanternas de velas e muitos vasos de plantas enriquecem essa cozinha de uma forma muito positiva.