Apartamento pequeno cheio de estilo

A cozinha ganhou uma decoração completamente diferenciada. Com uma lousa ao fundo e alguns utensílios retrô, o gabinete de madeira semi aberto que permite se visualizar os utensílios desejados com facilidade. Ao fundo do mini bar há uma lousa para recados ou desenhos e mensagens divertidas. A geladeira vintage na cor preta, enfatiza a era retrô e do rock'n roll.