Casa moderna com design reciclável

A luz ilumina perfeitamente as características do material principal. As persianas da parte privada da casa começam a se abrir em uma tentativa de coletar a entrada dos raios de sol. Este volume virado a sul captura o calor no inverno e protege durante o verão, mantendo uma temperatura sempre agradável. No entanto, esse ângulo não é ideal para se apreciar o verdadeiro design e a beleza da casa.