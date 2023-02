Casas De Campo: 27 Projetos Maravilhosos Para Você Copiar

Para quem viver em uma cidade grande, chega um momento em que é crucial ter uma casa de campo para relaxar e deixar o estresse de lado aos finais de semana, feriados e férias. Principalmente para as famílias grandes, com crianças e animais de estimação. Se você está planejando, ou tem o sonho de um dia construir sua casa no interior, este livro de ideias vai te servir de muita inspiração. Hoje nós preparamos uma seleção de 27 casas de campo que são perfeitas para descansar, estar em contato com a natureza e curtir um tempo com as pessoas mais queridas.

Os projetos a seguir, todos assinados pelos nossos arquitetos registrados, estão aqui para provar que independente do estilo, rústico ou campestre, uma casa de campo de sucesso carrega consigo uma arquitetura bem integrada à paisagem. Seja no meio do mato ou em um cenário aberto, com uma vista surpreendente.

Vamos começar esse tour!