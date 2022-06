Apartamento Pequeno Tem Decoração Com Ambientes Integrados

O projeto optou por tons neutros nas paredes e no mobiliário. A sala de estar, com ênfase no branco, apresenta um sofá moderno, um pufe e um tapete de pele falsa nessa cor, assim como a cúpula da luminária de piso. Toques de cores aparecem nas almofadas estampadas no chão e na poltrona verde, mesmo tom das cortinas da janela ao fundo. Para contrastar, a bancada de refeições e suas cadeiras são em preto e, no caso dessas últimas, se destaca também a estrutura em metal bem moderna. A composição e decoração desse apartamento pequeno são equilibradas e leves, com um toque mais aconchegante com o piso em madeira em diversos tons.