12 ideias de móveis embutidos para sua casa

Outra vantagem do uso de móveis planejados e embutidos é que você pode adaptá-los aos espaços disponíveis e personalizá-los com as funções, formas, texturas e cores que melhor correspondem a sua personalidade. Neste projeto, assinado pelo escritório Zoom Urbanismo Arquitetura e Design, o guarda-roupa conta com compartimentos, cores e desenho personalizados, tornando o ambiente mais funcional e despojado.