Dicas práticas para a reforma da cozinha

Neste projeto de autoria de Gislene Lopes, a reforma do imóvel situado no edifício JK, projetado por Oscar Niemeyer, envolveu uma reformulação completa do apartamento. A reforma priorizou a integração de todos os ambientes e a liberação de todas as janelas, afim de aproveitar as vistas para o exterior e a iluminação natural. Esta transformação deixou a cozinha mais bem iluminada e espaçosa. Com isto, foi possível acrescentar uma bancada para as refeições e a criação de uma área de serviço. Para deixar a decoração mais personalizada, o projeto usou cores diferentes para cada ambiente. Na cozinha além do revestimento em ladrilho preto e branco, uma bancada vermelha e luminárias amarelas tornam o ambiente mais moderno e personalizado.