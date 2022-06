5 casas dos sonhos

Para relaxar e ficar longe do barulho da cidade, nós terminamos esta viagem com o projeto mexicano da Butterfly House, localizada na bela costa de Punta de Mita, cercada por um cenário tropical a casa ainda tem uma vista gloriosa do Oceano Pacífico. Esta vila, que pode ser alugada para as férias. A casa conta com sete banheiros e uma piscina com uma elegante borda infinita. Com um design exótico e diferenciado essa residência é um verdadeiro paraíso para os felizardos que podem alugá-la para as férias de verão.