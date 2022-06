7 Dicas Para Projetar Um Sobrado Funcional E Fabuloso

Depois de estabelecidas as ligações entre os espaços e já com a disposição dos quartos e dos banheiros bem definidas no piso superior, pode começar a pensar na varanda que a casa terá.

Primeiro, deve estabelecer um tamanho aceitável que torne o espaço funcional e que pode ser, por exemplo, de 4x3 metros ou 4x4 metros, definindo depois as colunas de suporte e as interseções com a parede. Dependendo do espaço que tem e do tipo de varanda que quer construir, pode optar por algo suspenso, apoiado por colunas ou assente no topo do primeiro piso e, até mesmo, com acesso próprio ao jardim exterior.