Casa Limonero: Mescla de estilos de forma criativa

Hoje nós apresentaremos um projeto de design de interiores que você vai adorar! Uma seleção de ideias frescas que contém uma mescla de vários estilos e idéias criativas, para inspirar a decoração ou renovação da a sua casa: Lemon House, é uma residência localizada na Cidade do México, em uma área onde há muita vegetação. Portanto, o conceito de decoração são inspirados pela natureza e pela integração dos espaços exteriores com os interiores. Além disso, o design do combina vários estilos, por isso, diferentes tipos de materiais de mobiliário e cores foram utilizados.

Definitivamente este é um projeto cativante do arquiteto mexicano Mariangel Cohlan, inspire-se!