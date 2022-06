6 piscinas extraordinárias

As piscinas valorizam a área de lazer e parte externa da sua casa. Afinal, acaba por ser muito gostoso passar tardes infindáveis se refrescando à beira da água com amigos e familiares. Em países de clima tropical, como o Brasil, mesmo nas estações do ano mais amenas, como o outono e o inverno, temos a sorte de ter dias mais quentes e portanto, aproveitar esses momentos ao ar livre.

O mercado tem disponibilizado muitas facilidades para quem deseja instalar uma piscina no quintal do lar. Preste atenção aos produtos antiderrapante que aliam resistência ao escorregamento com acabamentos de borda e interior da piscina. Tamanhos diversos, materiais mais ecologicamente corretos e biodegradáveis, além de uma variedade de designs que cabem no orçamento e no espaço que você dispõe estão cada vez mais em alta. Basta pesquisar qual tipo de abordagem deseja para o seu projeto e mãos à obra.

Seja para ter ideias de como emplacar um projeto pessoal ou apenas para degustar desses ambientes dos sonhos, confira a seleção com seis piscinas extraordinárias que a homify separou especialmente para você. Esses cenários impressionantes com certeza atiçarão a sua vontade de criar um oásis parecido no conforto da sua casa.