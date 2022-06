Como Fazer Um Caminho com Jardim Para a Frente De Casas

Esta foto revela parte do processo da construção. No jardim, se abriu uma vala para desenhar um caminho que unisse a parte alta do terreno com a baixa. Esta nova entrada foi desenhada com uma extensa jardineira. Desta maneira, a entrada principal da casa parece mais bela e atrativa.

Para construir o jardim precisou-se intervir no terreno: cavar, tirar pedras, limpar e aplanar o local.