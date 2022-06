Com qual piso decorar a sala?

Decorar é sempre uma atividade prazerosa. Entre as possibilidades de deixar o lar de um jeito lindo, personalizado e ideal para a moradia, estão muitas possibilidades para que tudo tenha um efeito maravilhoso ao final da atividade. Em cada pequeno espaço do lar, um móvel, adesivo ou objeto decorativo podem ganhar espaço e transformar completamente a composição do lar. O antes e o depois de um lar decorado são incríveis e parece mágica o que as nossas preferências podem fazer pelo local que amamos. Como não podemos deixar de lado nenhum detalhe dos elementos que compõem o nosso lar, hoje nós, da homify, trouxemos excelentes dicas para que você possa acertar na composição no momento de escolher a decoração de um elemento que é fundamental para dar o tom a todo o ambiente, especialmente da sala de estar: o piso.

Escolher o piso para a decoração nem sempre é uma tarefa fácil. Porém, com tantas opções no mercado, é preciso estar atento a muitas dicas no momento de escolher a sua preferência. Atenções com o clima, a composição, a iluminação e a rotina das pessoas no local são primordiais para que tudo seja perfeito no momento de finalizar sua escolha.

Para locais mais quentes, por exemplo, a utilização de pisos frios, como cerâmica, porcelanato e granito são ideais, já para locais mais frios, os pisos laminados, de madeira ou vinílicos são os mais adequados. Esta atenção deve ser direcionada também para situações de clima, onde o piso de tacos deve ser evitados para não se desgastar com o sol, assim como o direcionamento para os cômodos a serem decorados, podendo optar parar uma decoração mais aconchegante por meio de carpetes grandes ou mais fria através do porcelanato, isto ainda, sem mencionar a abordagem criativa através das composições de desenhos encontrados nestas peças.

Seja qual for a sua escolha para a composição do seu lar, neste Livro de Ideias você certamente encontrará as melhores soluções para o seu lar, desenvolvidas pelos melhores arquitetos e decoradores do mundo, que compõem o time homify.

Venha conosco, inspire-se e aproveite cada imagem!