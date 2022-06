Uma Casa Moderna Com Revestimento Em Pedra

Como já mencionamos anteriormente, o detalhe e o material são os protagonistas desta casa. Por isso, o ato de mobiliar os espaços segue os mesmos critérios que orientam a arquitetura. No caso da cabeceira da cama, ela insere com todo o cuidado e precisão a madeira no quarto de dormir, harmonizando-a com o todo.

