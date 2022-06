5 renovações faça-você-mesmo pequenas e fáceis

Todos podemos colocar a mão na massa para criar e fazer o quer que seja para a nossa casa. Mas, é claro que não conseguimos nada sem boa vontade e alguma dedicação. Hoje em dia, com a quantidade de dicas, de inspirações e de vídeos que encontramos no mundo da internet, podemos ser verdadeiros autodidatas. As vantagens são mais do que muitas.

Primeiro poupa dinheiro, segundo tem a oportunidade de ter algo único, que orgulhosamente você pode dizer que foi feito por você e depois é terapêutico. É verdade, a bricolagem e todos os trabalhos manuais acabam sendo uma verdadeira terapia, porque nos abstraímos dos problemas e do estresse diário. Além de ter uma ocupação, ao invés de estar agarrado ao computador e à televisão.

Se estiver com vontade de ocupar as suas horas vagas e renovar um pouco o ambiente da sua casa, então você abriu a página certa! Aqui, você vai encontrar cinco ideias DIY (Do It Yourself ou faça você mesmo), para renovar o ambiente da sua casa. A boa notícia é que não você precisa gastar quase nada, aliás se tiver umas ferramentas e um pouco de tinta, já é uma grande ajuda. Descubra qual destas ideias irá fazer a seguir. Se quiser pode compartilhar o resultado final com a gente, adoraríamos ver!