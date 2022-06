6 erros de decoração de interiores e como resolvê-los

Outra falha comum no que diz respeito à decoração de interiores é não escolher as cores mais indicadas para cada ambiente da casa. Esta escolha deve ser feita em função do gosto de cada um, embora devemos estar conscientes do seguinte:

- As cores claras fazem com que os espaços pareçam maiores e refletem a luz, por isso são ótimas tanto em espaços com muita luz natural como com pouca.

- As cores escuras tornam os ambientes mais sóbrios e elegantes, mas também menores. Você pode complementar as cores escuras com outras mais vibrantes através da decoração e dos têxteis.

- As cores pastel estão na moda e, tal como se vê na imagem, criam ambientes delicados e acolhedores.

- Para um quarto, é melhor esquecer cores que estimulem, como o vermelho, o amarelo e o laranja.