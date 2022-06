Portas maravilhosas

Pode parecer um detalhe menor, mas não é: o desenho da porta faz toda a diferença na fachada de sua casa. Vai ser a primeira impressão de qualquer convidado e como se diz o ditado, a primeira impressão é a que conta.

Assim, vale a pena investir nesse item na hora de construir sua casa. Claro que a porta não é um elemento em si, e deve ser combinado com a mobília e a arquitetura em geral da construção. E claro que o bairro e cidade onde a casa vai ser construída também faz diferença – querendo ou não, a porta é um elemento a mais de segurança na sua casa.

Para quem mora em apartamento, a possibilidade de inovar é menor, mas mesmo assim, é possível dar um toque sofisticado a porta de entrada.

A sua porta pode ser uma explosão de cores e detalhes decorativos ou, ao contrário, uma peça limpa e por isso, não menos estilosa. Alguns arquitetos famosos dão bons exemplos de como fazer portas atrativas. O espanhol Gaudi, por exemplo, baseado no estilo belle époque, criava portas e portais maravilhosos, cheios de detalhes e cores que te fazem sentir em um universo mágico. Não a toa, foi nesse arquiteto que a equipe do programa infantil dos anos 1980-1990 Castelo Ra-tim-bum se inspirou para a construir o set do castelo. Quem cresceu nessa época, não se esquece do portal do castelo, controlado por um porteiro robô, e que todos os dias se abria para que começasse a programação.

Assim como a arquitetura de Gaudi é cheia de volteios e floreios, pode-se escolher ir na contramão do rococó e, por exemplo, decidir fazer uma porta industrial, que tenha as características desse estilo decorativo: grandes peças de metal sem muitos adornos.

Os portais duplos sempre dão uma impressão mais requintada, um ar de mansão à sua residência. Já em casas de estilo mais modernista, as portas de correr são uma opção que combina bastante com o restante da construção.

Pode-se escolher jogar com os materiais, madeira, metal, plástico. Com as entradas de luz, os estilos, as épocas. Pode-se escolher os elementos que podem acompanhar a porta, como vasos, pedras, luzes, velas.

Entre tantos estilos, escolhemos algumas dicas para te auxiliar!