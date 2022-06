Como decorar jardins pequenos

A varanda dos apartamentos podem ficar um charme com uma decoração toda feita de bambu. Espalhe alguns vasos de plantas e termine o look do ambiente com um banco de madeira para passar momentos de lazer com família ou amigos. O conceito desse ambiente foi desenvolvido pela equipe do Bambu Rei Eco-Design e se baseia todo no bambu como matéria prima do visual. Idealizada pelo Bambuzeiro e Bio-Construtor Eduardo Trindade Filho, a Bambu Rei é especializada em design, manuseio e montagem com bambu. Além de embelezar os espaços, esse tipo de decoração acaba por ser ecologicamente correta, já que o bambu é altamente renovável e sua colheita pode ser feita em sete anos, sem prejuízo ao meio ambiente.