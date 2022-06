7 Elementos Que Tornam Uma Sala De Estar Perfeita Para Os Brasileiros

Na maioria das nossas casas atuais, a sala de jantar está integrada com a sala de estar. Por isso, é importante escolher a mesa com cuidado, avaliando o tamanho, estilo e material. Se, por exemplo, você planeja colocar a mesa no canto, você pode considerar comprar uma mesa redonda. Além disso, o conselho é apostar em uma mesa de extensão, para atender, sem problemas, os convidados inesperados.