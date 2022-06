Transforme um quarto fora de uso em closet!

O design de interiores é o trabalho que vai definir a distribuição do espaço de acordo com as necessidades do morador. No caso do closet, o designer de interiores vai estabelecer junto com o proprietário o melhor uso do espaço para acomodar roupas, calçados e acessórios. Tudo vai depender do que você precisa e pretende. Se houver muitos calçados, deve-se prever mais sapateiras e assim por diante. Pode ser ainda que você deseje ter uma parede para peças de primavera-verão e outra para peças de outono-inverno. Todos esses detalhes são pensados agora e desenhados em um esboço fiel do espaço. Por isso, a sua primeira ação é medir todo o quarto para ter uma ideia do espaço disponível. Outra coisa que precisa ser feita agora é verificar se as paredes apresentam umidade, mofo ou rachaduras. Em caso positivo, esses problemas precisam ser sanados antes de qualquer coisa. Terminadas essas medidas, pinte o quarto na cor que você deseja que seja a básica.