6 Cozinhas pequenas

Otimizar espaços não é nenhuma ciência de exatas como matemática ou física. Basta ter um pouco de bom senso e apostar na ideia de menos é mais. Outra dica interessante é preferir móveis feitos sob medida para aquele espaço específico ou mesmo planejados. As prateleiras no pé alto do cômodo são um recurso eficaz para aproveitar lugares do local não muito utilizados para armazenar itens poucos usados. Pendurar panelas e ganchos para utensílios no geral também ajuda a organizar cozinhas com área pequena.