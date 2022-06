8 Quartos de cor creme

A decoração do dormitório pode ser incrementada quando esse conjunto de cores são compostos de diferentes texturas, tecidos e materiais. Além disso, os móveis e camas que você escolhe tem um impacto muito grande no visual final do cômodo. A cor da madeira, mais escura ou clara dará o clima da temática do quarto: mais praia ou mais sóbrio. Esse ambiente foi decorado pelo profissional Arquiteto Aquiles Nícolas Kílares e faz parte do projeto da Casa Buriti. A suíte do casal tem predominância da paleta de cores entre marrom e branco com muito charme e sofisticação.