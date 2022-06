6 ideias brilhantes para um cômodo sem janelas!

É evidente que todos humanos tem uma necessidade grande de sol, e tem essa consciência, racional ou organicamente. Porém, as circunstâncias nem sempre são as que imaginamos em nossa vida, então por falta de orçamento, ou simples desenho da casa, algumas vezes nos deparamos com quartos sem janelas. Algumas cidades europeias, por exemplo, estão cheias de habitações sem janela, tanto pela grande densidade de edifícios em uma pequena área, quanto pelo inverno (em frios extremos a ausência de janelas pode auxiliar a manter o cômodo aquecido), assim como pelo próprio desenho padrão de edifícios.

A ausência de janelas altera em diversos modos as características do quarto. A mais óbvia é a iluminação. Sem uma fonte de luz natural é importante que se as fontes de luz artificial façam seu papel bem, de maneira apropriada. A iluminação precisa ser distribuída adequadamente para o conforto e conveniência. E, em um quarto sem janela, o cuidado deve ser redobrado. Use luz e cores vivas generosamente. As paredes, por exemplo, devem ser pintadas de branco ou com tons quentes, como amarelo, vermelho claro e laranja. Escolha tapetes ou pisos claros ou de cores brilhantes. Escolha alguns móveis escuros (mesinhas de canto, por exemplo) ou cabides de parede escuros para contrastar com as cores claras das superfícies. Use molduras escuras para paredes e tetos. Essas medidas destacam o brilho e as cores claras e dão uma sensação de sombra mais natural.

Outras características que também são alteradas é a capacidade do quarto te levar para outro universo, pois muitas vezes basta olhar a janela que nos damos conta de quanto o mundo é grande, e quanta vida há para além dos nossos assuntos. Quem nunca passou uma certa quantidade de tempo observando a rua, as pessoas, os movimentos, da sua janela? A falta de ventilação também é outro fator importante. Sem janelas o ar fica parado dentro do quarto, e em época de calor isso pode ser prejudicial. Além de pouco saudável.

Selecionamos algumas dicas para te auxiliar com um quarto sem janela!