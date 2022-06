TOP 5: Os artigos que você precisa ler

A imagem não faz jus à beleza dessa casa! O segundo projeto mais popular dessa semana é sobre essa bela edícula com um decor e jardim pitoresco no litoral do nordeste. Construída especialmente para que sues proprietários pudessem aproveitar os finais de semana com os familiares e com os muitos amigos, essa casa ganhou uma aura e um decora tão agradável. Se você adoraria ter uma casa como essa, por que não conhecer esse projeto em mais detalhes e dar uma espiadinha?!

Leia mais