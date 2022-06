Como fazer um jardim holístico?

O ser humano, quer admita ou não, é um animal, e como animal faz parte da natureza. Em toda a história humana de milhares de anos, ele esteve sempre em relação próxima e intensa com a natureza. Para se ter uma ideia, o homo sapiens tem ao menos 35.000 anos, enquanto a agricultura, por exemplo, tem apenas 6.000 anos. A natureza, além de sempre ter feito parte do íntimo universo humano, tem a capacidade de equilibrar o ser humano, seja sua alma, seja seu corpo.

O jardim holístico parte desse pressuposto, e de que se escolhermos corretamente as formas de distribuir e os elementos, o jardim pode ser um lugar de produção intensa de sanidade e saúde. Os princípios do jardim holístico provém principalmente do feng shui, mas também de outras vertentes de estudos esotéricos.

Ao ler a palavra esotérico muitas pessoas se assustam, mas não é para tanto. Conhecimentos esotéricos são simplesmente um tipo de conhecimento mais interior, e que teoricamente não é acessível a todos. No entanto, não é por isso que são desinteressantes, ou bobagens. Por exemplo, é quase senso comum que colocar os pés na terra pode auxiliar no alívio do estresse e no aterramento , ou seja, sair do mundo das ideias e voltar para o corpo. Quem nunca se sentiu livre e feliz ao sentir o vento bater no rosto? O jardim holístico lida com funções naturais dessa forma, nas vantagens que podem fazer ao homem.

O feng shui trabalha com criatividade, intuição e equilíbrio, e através das cores, olores e energias naturais tenta transformar a atmosfera de locais, e por conseguinte, pessoas.

As plantas podem fazer bem desde o plano mais estritamente físico, como a capacidade que muitas tem de depurar o ar e a água, até um plano mais sutis, onde cada planta transforma a energia ao seu redor. Os remédios florais são baseados nesse princípio energético das flores, e tratam enfermidades físicas e psicológicas há mais de um século.

O feng shui, usado no jardim holístico, é como uma acupuntura, tocando em pontos cruciais de energia para aliviar tensões e gerar equilíbrio.