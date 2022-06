Transforme sua alimentação: 12 ideias para refeições diferentes

Os cuidados alimentares nunca tiveram tanto na ordem do dia, como agora. Atualmente, as pessoas questionam-se e refletem muito sobre os seus hábitos alimentares. Carne, peixe, com ou sem glúten, com ou sem lactose, orgânico ou não… Enfim, tudo é levado em conta. Acreditamos que isso seja apenas uma questão pessoal, por questões de saúde ou por determinada convicção. Hoje, não estamos aqui para discutir isso, mas sim para ressalvar o cuidado que devemos ter com a alimentação, por todos os problemas de saúde, derivados pela nossa alimentação, que vemos por aí. É claro que, existem alimentos que devem ser riscados do nosso dia-a-dia, trocando por outros mais naturais e saudáveis, e para saber melhor sobre isso, vale a pena buscar um profissional da área.

Neste livro de ideias, queremos compartilhar com você algumas opções de refeições diferentes, que são mais saudáveis e podem servir para quebrar a rotina alimentar. Vamos ver?