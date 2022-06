5 quartos com decoração geek!

Esse quarto com tema jovial foi elaborado pela equipe do Studio Scatena Arquitetura e mescla tecnologia, lazer e as necessidades diárias de um quarto de adolescentes. Com tratamento acústico, audio difusores e utilização de materiais e aparatos sustentáveis, o quarto foi projetado de forma a isolar o sons com madeira de demolição. Além disso, está automatizado com equipamentos de última geração integrando os sistemas de TV e vídeo game. Por fim, a iluminação especial feita com leds também deixa o quarto no clima ideal para a garotada curtir. Esse estilo moderno também pode ser enquadrado com conceitos nerds. Afinal, video game faz parte da linguagem dessa galera.