7 dicas geniais para iluminar um banheiro pequeno

Ter uma iluminação que permite que o espelho nos reflita bem é claramente essencial e, embora muitas vezes nos contentemos com uma única fonte de luz, não nos damos conta de que na verdade há pouca iluminação.

Uma maneira simples para garantir uma excelente luz para nos vermos no espelho, especialmente na hora da maquiagem, está em adicionar-se duas luzes nas laterais do mesmo. A ideia é a de criar um ambiente iluminado que nos permite de forma prática facilitar as funções diárias.

Arandelas laterais no espelho, como esta, são uma das melhores opções de iluminação para um banheiro. Quer seja usadas em cada lado de um espelho ou montado em um espelho diretamente com sombras colocadas ao nível dos olhos, há alguns fatores a serem levados em conta:

- Monte a placa de apoio de uma luminária vertical em forma de tubo ao nível dos olhos.

– A abertura da sombra das luzes de vidro deve ficar ligeiramente abaixo do nível dos olhos.

- A abertura da sombra das luzes de vidro deve ficar ligeiramente acima do nível dos olhos.

- Se o seu espelho estiver centrado acima da pia, monte as luminárias a apenas alguns centímetros à esquerda e à direita do espelho. Deve estar o mais próximo possível do seu rosto.