20 formas de renovar a cozinha sem gastar muito

Para proteger as bancadas, te aconselhamos uma tábua de madeira grossa, e do maior tamanho que você consiga manipular com conforto. Você vai precisar escovar a madeira, arrumar as bordas, lixar, e selá-la com fogo ou óleo. Cada vez que tiver que cortar ou picar alimentos, convém usá-la para não danificas a superfície da área de trabalho.