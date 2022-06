Estilo industrial: quartos geniais!

Projetado pelo arquiteto Diego Revollo a decoração desse quarto é super simples mas ao mesmo tempo bem arrojada, esse quarto ganhou um toque super especial. A parede ao fundo ganhou um desnível proposital para realçar o design da cama. A textura escolhida para o fundo foi um cinza que lembra a cor do concreto exposto. Os quadros super retrôs combinam com as luminárias e com os dois criados-mudos de design com linhas retas e madeira castanha, contrastando a tonalidade da parede.