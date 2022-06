Casa espetacular à beira mar

Todos possuímos em algum momento da vida o sonho de morar junto ao mar. Se você também já pensou em construir um lar rodeado pela brisa e tranquilidade das marés, então este é o livro de ideias perfeito. Conheça uma casa que fita o mar com deslumbrante arquitetura voltada para os melhores e mais atuais conceitos de moradia.

Ao adquirir um bom terreno com uma vista especial, planejar uma relação harmônica com o meio ambiente ao redor faz parte essencial do processo arquitetônico projetual. Aproveitar o melhor destes elementos é importante para traduzi-los em uma boa obra. Desta forma, faz-se essencial observar os acessos, os edifícios vizinhos, além de respeitar a relevância da paisagem, sem monopolizar a vista com um bloco construtivo egoísta aos demais transeuntes, além de vários outros detalhes importantes a serem considerados em casos como este.

Para exemplificar, mostraremos hoje uma casa localizada numa pequena encosta bem próxima ao mar. O estúdio de design responsável localiza-se no Japão e a obra também. Um trabalho meticuloso distribuído em diferentes níveis com volumetria incomum repleta de balanços. O objetivo foi captar as vistas agradáveis para o mar e desfrutar da localização de forma consciente e equilibrada.

Então vamos conhecê-la!