Como decorar cantos extras do quarto?!

Já mencionamos no início do artigo, quem elege o quarto como um espaço para trabalhar e estudar geralmente gosta de enfatizar um design funcional e prático, assim a equipe de profissionais do Ateliê 7 Arquitetura e Designs Integrado procuraram deixa esse quarto a altura das expectativas da proprietária. Com um design edgy e bem fashion esse pequeno escritório ganhou um toque super moderno e contemporâneo. O varal de metal é um projeto super fácil e fazer, esse pequeno detalhe acompanhado com o quadro da requisitada designer gráfica Karen Hostetter em colaboração com Eliane Elaiuy deu um quê todo especial para o ambiente. Essa é a prova que os detalhes fazem toda a diferença!