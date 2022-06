Encantadora por fora e sublime por dentro, casa tem madeira no décor

Apesar de não estarmos acostumados com o uso de madeira nos banheiros, novos acabamentos conseguiram introduzir este material mesmo em ambientes mais úmidos da casa. E com segurança! Além disso, embora hoje eles sejam protegidos com tratamentos de superfície que os protegem contra umidade, é importante que ventilemos bem o banheiro para evitar que as superfícies fiquem molhadas por muito tempo.

Gostou? Este ambiente todo revestido em madeira nos remete às saunas finlandesas quentes e acolhedoras! Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o uso da madeira na arquitetura, indicamos uma leitura especial:

