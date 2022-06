5 ideias para uma cozinha colorida

A tendência de armários coloridos esta cada vez mais forte. O destaque dessa cozinha super arejada e bem distribuída acaba por ser a bancada no centro do cômodo, que também serve como armário. O tom do azul empregado nos móveis da a impressão de um décor voltado para o estilo vintage. O duo do azul e branco deixa o ambiente mais leve e clean, além de ser uma maneira de não investir pesado somente na tonalidade azulada. Os gabinetes dessa cozinha e o armário com prateleiras, portas e gavetas ao fundo, com certeza ficou mais charmoso com essa abordagem de decoração.