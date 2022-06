Uma casa de madeira moderna e ensolarada!

Esta é a aparência da casa quando vista de frente. A primeira impressão que sentimos é a de uma imensa liberdade! As enormes janelas de vidro do primeiro andar ampliam o campo de visão para o jardim panorâmico, bem como deixam a luz entrar até os ambientes. O jogo de formas lembra a princípio um grande retângulo com pequenos cubos em diferentes direções. E a madeira faz seu papel de importância, trabalhada até a cobertura e por toda a parte exterior, o que resulta num estilo moderno sofisticado e impressionante.

Do jardim já se garante uma visão muito rica, com a extensa grama enaltecida por um belíssimo paisagismo que busca uma simplicidade que respeite o estilo da casa. Entre o céu azul e a grama verde, a casa na cor natural da madeira suave nos atrai com encanto ímpar por sua beleza natural.