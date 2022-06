Rústica e Clássica: Inspire-se Com Essa Casa No Meio Da Natureza!

Ao entrar na casa, nossa reação não poderia ser diferente: que lindos interiores! A composição moderna se faz presente com delicadeza, através da utilização de elementos claros em contrastes clássicos com os escuros trazidos em materiais de acabamentos atuais e formas simplificadas. A madeira escura aparece com tudo no piso e no mobiliário e os sofás claros sem dúvidas deixam o ambiente com uma aparência ainda mais ampla.