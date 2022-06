Uma casa para viver em harmonia!

Hoje aqui no homify traremos até você um projeto único e delicado, que quando olhamos mais atentamente, percebemos ter uma inteligente mistura de toques modernos com uma belíssima humildade tradicional. Conheça agora esta casinha perfeita para se viver em harmonia junto com toda a família!

Se você é daquelas pessoas que sempre sonhou em viver numa casa no estilo chalé, com telhadinho característico em duas águas, muita madeira na estrutura e revestimentos, este projeto é a inspiração perfeita. Projetado pelo escritório polonês Domy W Stylu, trata-se da mistura ideal de conforto com ambientes bem resolvidos, numa estética convidativa, mas voltada para a vida e rotina modernas.

Nada como poder aproveitar as estações mais frias junto à ambientes quentinhos e acolhedores… E quando o verão chegar, correr para fora aproveitar os gramados e a luz do sol! Sim, este estilo de vida é possível, basta apostar nos profissionais ideias para desenvolver o projeto na medida de seus sonhos. Ou então, ficar atento às inspirações que o homify sempre trará a você e que poderão nortear o seu próprio projeto!

Hora de seguir adiante…