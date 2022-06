Uma casa diferente de todas!

Conheça uma casa excepcional que trabalha revestimentos e formas maravilhosas em seu exterior e interior. Com certeza logo você notará o quanto ela é diferente de tudo o que você já viu!

É na charmosa cidade de Mérida, em Yucatan no México, que encontramos a maravilha casa de hoje. Localizada precisamente no Country Club, chama-se Casa Pátio, uma arquitetura que procura um estilo de vida sereno e que aproveita as condições do ambiente ao redor e é capaz de responder positivamente ao clima especifico do local.

Esta verdadeira joia arquitetônica trata-se de uma obra o escritório de arquitetura Studio 360, que foram os responsáveis por toda a arquitetura desde a concepção do projeto. A construção foi executada pela empresa mexicana Básico Construtora e o desenho estrutural foi de responsabilidade da RPGDiseño Estructural.

Acompanhe-nos neste tour por essa casa maravilhosa!