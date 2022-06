Casa pré-fabricada de 76 m² é quente no frio e fresca no calor

A residência surgiu com a vocação de servir de abrigo e local de trabalho do proprietário. Portanto, o estúdio recebeu atenção especial. O projeto de interiores, assinado por Blanca Elorduy buscou evidenciar a personalidade do proprietário através da escolha do mobiliário, de design contemporâneo e sofisticado, com destaque para as duas poltronas de couro, na cor branca, as luminárias pendentes na cor preta e para a estante de madeira, com nichos abertos, que servem para armazenar livros e outros objetos e emolduram ainda duas janelas pequenas.