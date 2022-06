6 dicas para montar o seu canto de estudo!

No período que antecede as provas do vestibular, o aluno fica frente a frente com um literal turbilhão de emoções. Além de ter que lidar com uma escolha que, muitas vezes, é feita no impulso e menos na objetividade, é preciso saber equilibrar os horários de aula, o conteúdo diário de informações e conceitos que são repassados pelos professores, sem contar as cobranças da vida pessoal (amigos, passeios, baladas) e dos pais, que, por mais compreensivos que sejam, estão sempre na expectativa de um bom resultado. Assim, criar um canto ou um local de estudos apropriado é uma oportunidade para que o estudante fique por sua conta, sozinho em suas decisões. É ali no canto de estudos que ele determina o ritmo do aprendizado, os conteúdos que serão repassados e as prioridades que devem ser definidas. E ter isso bem estabelecido por ser a diferença entre passar no vestibular ou deixar para o próximo ano.