Acabou de casar? Veja 6 dicas para decorar sua casa!

Uma residência nova, em uma nova fase da vida, sempre é motivo de celebração. Por isso, nada mais comum que a nova casa seja um prolongamento da vida social do casal. São reuniões após o trabalho, jantares no fim de semana, festas de aniversário, churrascos no fim de semana. Se o casal não abre mão de uma vida social ativa e privilegia mais do que tudo a presença dos amigos, a decoração da casa deve – novamente – refletir este posicionamento. Assim, o ideal é investir em salas de estar e de jantar amplas – como neste projeto do escritório Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores – com um bom espaço de circulação e de movimentação. Vale a pena pensar em colocar um bar no canto da sala, assim como em maneiras de integrar a cozinha (como veremos no próximo tópico) a estas peças. No fundo, o que vale é a diversão!