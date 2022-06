Home-office: 6 dicas para aumentar a produtividade!

Não é porque você está trabalhando em casa que deve descuidar das questões de ergonomia. O objetivo principal da ergonomia é trabalhar a relação do homem com o seu ambiente de trabalho, otimizando o seu bem-estar e a sua segurança. Isso inclui pensar em locais adequados para o trabalho e em métodos capazes de garantir a saúde e a produtividade do profissional a médio e longo prazo. Um dos principais tópicos relacionado à ergonomia tem a ver com questões de postura da pessoa em relação à sua mesa de trabalho.

Busque trabalhar em cadeiras do estilo escritório, com apoios para as costas e os braços, como na foto que acompanha este tópico, e ajustes de altura. O ângulo formado entre o braço e o antebraço deve estar sempre próximo aos 90º, ou seja, verifique se a cadeira não está alta ou baixa demais em relação à mesa. Busque apoio para os antebraços e os punhos, e tente sempre manter a coluna ereta. São dicas simples, mas que podem garantir conforto e produtividade por muito tempo, sem a preocupação de problemas que podem surgir de um mau posicionamento.