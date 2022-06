Jardim Abandonado: Transformado Em Um Espaço Aconchegante Ao Ar Livre

A jardinagem não é um dom para todos. Os espaços exteriores com grama ou plantas necessitam de manutenção, e de algum investimento constante. Afinal, se você não cuidar da sua área externa, com o tempo pode virar um lugar feio e abandonado.

Por exemplo, é uma cadeira que deixamos de gostar, aí, colocamos de imediato no jardim, é o resto de entulho que sobrou das obras do banheiro, as chuvas etc., e de repente o inevitável acontece: um depósito de lixo no seu quintal. Isto pode acontecer em espaços grandes ou pequenos, pois parece uma maldição.

No entanto, o artigo de hoje será uma inspiração para você que tem o caos no quintal e precisa de uma ajudinha para deixá-lo cheio de vida e longe do lixo doméstico. Então, aprecie a transformação no jardim feita pela empresa HANNAH COLLINS GARDENDESIGN, localizado no Reino Unido. Vamos lá!