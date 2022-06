6 soluções para quartos de meninas sem gastar muito!

Os tempos estão mudando. Antes princesinhas do lar, as meninas hoje assumem um posicionamento mais ativo, estão deixando de lado aquela personalidade frágil e tomando controle de seu destino. Princesas sim, mas guerreiras, donas de seu próprio nariz e de suas decisões na vida. Essa mais do que bem-vinda mudança de paradigma encontra resposta, obviamente, na decoração do quarto, já que esta nada mais é do que um reflexo da personalidade das garotas. Assim, já não são predominantes os tons leves de rosa e carmim. O quarto das meninas agora é um espaço criativo, divertido, no qual ela ainda pode brincar de casinha, se assim o desejar, mas pode também brincar de super-herói – e super-heroína – a hora que quiser.

Neste nosso livro de ideias, vamos dar uma olhada em algumas ideias que podem auxiliar, de forma econômica, a dar um up na decoração do quarto da menina. São soluções práticas, criativas e que não demandam nem grandes esforços ou orçamentos: basta saber o que se deseja e metade do caminho já está andado.